Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Hindistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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