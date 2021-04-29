Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Guterres bizi bu toplantıya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek davet etti, sonuçta orta yolu bulmaya çalıştı.

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, "Genel Sekreter Guterres bizi bu toplantıya hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek davet etti, sonuçta orta yolu bulmaya çalıştı.