Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
Bakan Çavuşoğlu ve Fin mevkidaşının soruları cevaplaması HELSİNKİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu ve Fin mevkidaşının soruları cevaplaması HELSİNKİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı