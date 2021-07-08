Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
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Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu ve Fin mevkidaşının soruları cevaplaması HELSİNKİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu ve Fin mevkidaşının soruları cevaplaması HELSİNKİ -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)
Bakan Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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