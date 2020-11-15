Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Etiyopya'nın yeni Dışişleri Bakanı Mekonnen'i tebrik etti
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Etiyopya'nın yeni Dışişleri Bakanı Mekonnen'i tebrik etti

15.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:28
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu Etiyopya'nın yeni Dışişleri Bakanı Mekonnen'i tebrik etti

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Etiyopyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu

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