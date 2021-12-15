- Bakan Çavuşoğlu, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüştü

DUBAİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirliklerinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarını sürdürüyor. Dün Dubai'de Türk İş Konseyi üyeleriyle görüşen ardından da "Expo 2020 Dubai" sergi alanına ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Birleşik Arap Emirliklerinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.