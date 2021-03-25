Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştüIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

IŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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