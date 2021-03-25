Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştüIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Yi ile görüştü

IŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı