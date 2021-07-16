Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
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Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Temmuz tarihlerindeki "Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" temalı uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Özbekistan'da temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, başkent Taşkent'te Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. - TAŞKENT

Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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