Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cezayir'de en büyük yatırımcı ülkelerden birisi olmamızı sağlayan iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğine katkılarını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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