Bakan Çavuşoğlu, Cezayir'de Türk iş insanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir'de Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cezayir'de en büyük yatırımcı ülkelerden birisi olmamızı sağlayan iş insanlarımızla gurur duyuyoruz. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğine katkılarını desteklemeye devam edeceğiz' dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı