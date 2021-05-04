Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'e gidecek
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'e gidecek

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek'e gidecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... 5 Mayıs'ta Bosna-Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

5 Mayıs'ta Bosna-Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Çavuşoğlu'nun yarın Bosna-Hersek'e gideceği belirtildi. Açıklamada, "Ziyarette Sayın Bakanımız ve Bosna-Hersekli mevkidaşı Sayın Bisera Turkoviç, ortak ilgi alanlarındaki iş birliğini daha da ilerletmek için ikili ilişkilerimizi tüm veçheleriyle gözden geçirecek, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacaktır. Sayın Bakanımız ziyareti çerçevesinde, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleri, Bakanlar Konseyi Başkanı ve Bosna-Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleriyle de bir araya gelecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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