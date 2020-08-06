Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Bartolo ve Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.
06.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:25
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA