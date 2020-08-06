Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Bartolo ve Fontelles ile üçlü görüşme gerçekleştirdi Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malta'da, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. Kaynak: AA