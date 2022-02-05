Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.