Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.