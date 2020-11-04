Son dakika haberleri | Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü desteklenmeli
04.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:37
Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, videokonferans yöntemiyle katıldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 130'uncu toplantısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Başkalarının kutsalını aşağılamak ifade özgürlüğü olamaz. Terörün her çeşidini kınıyoruz ve herkesten aynı yaklaşımı bekliyoruz. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü herkes tarafından kayıtsız şartsız desteklenmeli" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı