Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi

21.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:49

Son dakika gelişmesine göre Çavuşoğlu-Czarnecki ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüştü.

Çavuşoğlu-Czarnecki ikili görüşmesinden detaylar

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüştü.

Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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