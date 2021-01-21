Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu-AP Milletvekili Czarnecki görüşmesi
21.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:49
Son dakika gelişmesine göre Çavuşoğlu-Czarnecki ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüştü.
Çavuşoğlu-Czarnecki ikili görüşmesinden detaylar
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı