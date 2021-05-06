Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin...

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayanlar var" dedi.