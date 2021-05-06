Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin...
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Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin...

Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, 'Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayanlar var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Bugün AB ülkeleri içinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayanlar var" dedi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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