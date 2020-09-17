Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
17.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:48
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı belirtildi.
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Kaynak: DHA