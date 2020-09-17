Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü Son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA