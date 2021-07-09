Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI
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Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ilçede bulunan iki yaylaya tahsis edilmek üzere aldığı 2 ambulansın İl Sağlık Müdürlüğü'ne devir teslim törenine katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ilçede bulunan iki yaylaya tahsis edilmek üzere aldığı 2 ambulansın İl Sağlık Müdürlüğü'ne devir teslim törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temasta bulunmak için Alanya'ya geldi. AK Parti Alanya İlçe teşkilatının aile pikniğine giden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Gökbel ve Çayarası yaylalarına tahsis edilmek üzere aldığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne devir teslimini yaptığı törene katıldı. ALTSO'nun daha önce de üniversiteye bir fakülte kazandırdığını ifade eden Çavuşoğlu, Alanya halkına, esnaf ve iş dünyasına güzel hizmet verdikleri için kendilerine teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, 'Bugün burada anlamlı bir törendeyiz. Alanya'ya her geldiğimizde burayla ilgili güzel haberlerimizi paylaşıyoruz. Yaptığımız yapacağımız hizmetlerimizi konuşuyoruz. Onun yanında hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı okulları, camileri, derslikleri, hastaneyle ilgili, sağlıkla ilgili yardımlarını da konuşuyoruz. Bugün ticaret odamızın ve ticaret odası başkanımızın kişisel olarak 2 ambulansı İl Sağlık Müdürlüğümüze yani Sağlık Bakanlığı'na devrinin törenindeyiz. Sivil toplum örgütleri sadece üyelerinin isteklerini, eleştirilerini, taleplerini gündeme getirmemeli. Aynı zamanda çözüme de katkı sağlamalı. Bu anlamda Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının örnek olduğunu söylemek isterim' dedi.

'ALANYA'YA DOĞALGAZ SÖZÜMÜZ VARDI, ONUN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI'

Alanya'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Üniversite hastanemizin her gün yeni bir birim ünite kuruluyor. Payallar bölgesine önce 200 sonra 400 yataklı yapılacak hastaneyi kuruyoruz, yakın zamanda inşaatı başlayacak. 2 üniversitemiz var vakıf üniversitesini geliştirirken ALKÜ'nün de yeni yerleşkesinin ilk kazmasını yakında vuruyoruz. Ayrıca Alanya'ya doğalgaz sözümüz vardı bunun için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz günlerde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya'dan Anamur üzerine gidecek bir boru hattının hayata geçmesi için çalışıyoruz. Alanya-Antalya yolu için de çalışıyoruz, hayata geçirmek için çalışıyoruz. Burada birlik beraberlik içinde birbirlerine sahip çıkıyorlar biz de kendilerine destek oluyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, ALTSO önündeki törende vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI
Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI
Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI
Son dakika haberi! BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ALANYA'DA İKİ AMBULANSIN DEVİR TÖRENİNE KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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