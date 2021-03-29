Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret için gittiği Tacikistan'da Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındığı kaydedildi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Afgan mevkidaşım kardeşim Hanif Atmar'la Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdik. İstanbul'da düzenleyeceğimiz toplantının hazırlıklarını görüştük. Afganistan için barış ve istikrar çabalarını desteklemeye devam edeceğizö ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Burak Sevinç Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, Afganistanlı mevkidaşı Atmar ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:01:43. #1.16#
title