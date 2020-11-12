Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (2)

Son dakika haberlerine göre BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.