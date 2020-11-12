Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (2)
12.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 12.11.2020 16:47
Son dakika haberlerine göre BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la Afganistan barış sürecindeki son gelişmeleri ele aldık. Afganistan'da barış ve istikrara yönelik çabalara güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı