Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberler: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan'daki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan'daki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan'daki son durum ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç- Radman ile de Afganistan'daki son duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı