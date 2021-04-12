Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
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Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Görüşmede ikili konular, Afganistan barış süreci, bu amaçla yapılacak İstanbul toplantısı, Suriye ve Ortadoğu konuları ele alınmıştır. İki bakan yapıcı ve faydalı bir görüşme yapmışlardır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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