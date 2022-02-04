Son dakika haberi! BAKAN BOZDAĞ: HER ŞEY KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL-ÜMRANİYE'de cezaevinde çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada " Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" dedi.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangınla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada: "İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevi'nde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel