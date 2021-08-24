Son dakika haberi: Bakan Bonasso: "Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Bonasso: "Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz"

Son dakika haberi: Bakan Bonasso: 'Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso, Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek, imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi" dedi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso, Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek, imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi" dedi.

Uruguay'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Bonasso, Büyükelçi Fernando Lopez Fabregat ve İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Gomar ile birlikte, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini (LAMER) bünyesinde bulunduran Ankara Üniversitesine ziyarette bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Türkiye-Uruguay ilişkileri ve eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri üzerine sohbet eden Bakan Bonasso, "Burada olmak onur verici ama beni daha da onurlandıran şey, burada Latin Amerika ile ilgili bir merkez olması. Latin Amerika tarihinin çalışıldığını bilmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bonasso, LAMER'in bu çalışmalarla ilişkilerin gelişmesine ve zenginleşmesine vesile olduğunu belirtti.

Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunun altını çizen Bonasso, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi. Bizim de bugün burada olma sebebimiz zaten tesadüfi değil; ilişkilerimizi derinleştirme ve geliştirme amacını taşıyor. Burada hem Dışişleri Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile yapacağımız toplantılar bizim için çok önemli."

"Diğer üniversitelerde bulunmayan bir merkezimiz var"

Ankara Üniversitesinin Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ünüvar, "Sadece sayısal anlamda değil, nitelik anlamında da en önde gelen üniversitelerden biri. En iyi fakülteler bizde. Çoğu Türkiye'de ilk kez kurulan fakülteler. Ayrıca, diğer üniversitelerde bulunmayan bir merkezimiz var; Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Latin Amerika'daki 14 ülkeyle de çok yakın bir irtibatımız var. Orada Latin Amerika ülkeleri için önemli şahsiyetlerin büstleri var. Onların sadece bu ülkeyle alakalı şahsiyetler olduğunu düşünmüyoruz, onlar Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki köprü vazifesini de görüyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitim kurumları arasında mutlaka iş birliği yapmak lazım"

Ülkelerin mutlaka eğitim alanında birbirleriyle iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Ünüvar, "LAMER olmasa muhtemelen Sayın Bakan burayı ziyaret etmezdi. Bu eğitim kurumu, bakanın programına Ankara Üniversitesini de dahil etti. Onun için eğitim kurumları arasında mutlaka iş birliği yapmak lazım. Uygun eşleştirmeyi yapıp Uruguay'ın en önemli üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü yapabiliriz" diye konuştu.

Rektör Ünüvar, konuk bakana, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananları kaleme aldığı, 9 farklı dilde yayımlanan "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hediye etti. - ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Bonasso: 'Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz'
Son dakika haberi: Bakan Bonasso: 'Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur.'
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak, bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur."
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Deniz Akkaya Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Bakan Bonasso: "Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 10:26:23. #1.14#

title