Son dakika haberi: Bakan Bonasso: "Gelişen ve büyüyen Türkiye'ye imrenerek bakıyoruz"

Son dakika haberleri: Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso, Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek, imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi" dedi.

Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo Bonasso, Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek, imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi" dedi.

Uruguay'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Bonasso, Büyükelçi Fernando Lopez Fabregat ve İstanbul Başkonsolosu Diego Perez Gomar ile birlikte, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezini (LAMER) bünyesinde bulunduran Ankara Üniversitesine ziyarette bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Türkiye-Uruguay ilişkileri ve eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri üzerine sohbet eden Bakan Bonasso, "Burada olmak onur verici ama beni daha da onurlandıran şey, burada Latin Amerika ile ilgili bir merkez olması. Latin Amerika tarihinin çalışıldığını bilmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Bonasso, LAMER'in bu çalışmalarla ilişkilerin gelişmesine ve zenginleşmesine vesile olduğunu belirtti.

Uruguay'da Türkiye'ye karşı çok olumlu bir yaklaşım olduğunun altını çizen Bonasso, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sürekli gelişmekte olduğunu, büyümekte olduğunu görmek imrenerek baktığımız noktalardan bir tanesi. Bizim de bugün burada olma sebebimiz zaten tesadüfi değil; ilişkilerimizi derinleştirme ve geliştirme amacını taşıyor. Burada hem Dışişleri Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile yapacağımız toplantılar bizim için çok önemli."

"Diğer üniversitelerde bulunmayan bir merkezimiz var"

Ankara Üniversitesinin Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu kaydeden Ünüvar, "Sadece sayısal anlamda değil, nitelik anlamında da en önde gelen üniversitelerden biri. En iyi fakülteler bizde. Çoğu Türkiye'de ilk kez kurulan fakülteler. Ayrıca, diğer üniversitelerde bulunmayan bir merkezimiz var; Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi. Latin Amerika'daki 14 ülkeyle de çok yakın bir irtibatımız var. Orada Latin Amerika ülkeleri için önemli şahsiyetlerin büstleri var. Onların sadece bu ülkeyle alakalı şahsiyetler olduğunu düşünmüyoruz, onlar Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki köprü vazifesini de görüyor" ifadelerini kullandı.

"Eğitim kurumları arasında mutlaka iş birliği yapmak lazım"

Ülkelerin mutlaka eğitim alanında birbirleriyle iş birliği yapması gerektiğini dile getiren Ünüvar, "LAMER olmasa muhtemelen Sayın Bakan burayı ziyaret etmezdi. Bu eğitim kurumu, bakanın programına Ankara Üniversitesini de dahil etti. Onun için eğitim kurumları arasında mutlaka iş birliği yapmak lazım. Uygun eşleştirmeyi yapıp Uruguay'ın en önemli üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü yapabiliriz" diye konuştu.

Rektör Ünüvar, konuk bakana, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananları kaleme aldığı, 9 farklı dilde yayımlanan "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını hediye etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı