Son dakika haberi! Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz"

Son dakika haberi! Bakan Bilgin: 'Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinin yangından etkilenen ilçelerinde 28 Temmuz ila 26 Ağustos; Adana ve Muğla illerinin yangından etkilenen ilçelerinde ise 29 Temmuz ila 26 Ağustos arasında SGK'ya verilmesi gereken belgelerin Kuruma verilme süresi 26 Ağustos 2021'e uzatıldı" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da sözlerine ekledi.

Söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Bilgin, mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini belirtti.

Bilgin "Zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Pakdemirli: 'Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı'
Bakan Pakdemirli: "Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı"
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, DİNLENMEK İÇİN GİRDİĞİ BAGAJDA ÖLÜ BULUNDU
YOLCU OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, DİNLENMEK İÇİN GİRDİĞİ BAGAJDA ÖLÜ BULUNDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Deniz Akkaya Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Bakan Bilgin: "Orman yangınlarından etkilenenlerin sosyal güvenlik prim borçlarını 4 ay erteliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:24:39. #1.15#

title