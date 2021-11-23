Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari görüşmelerine ilişkin, "Ben görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde, haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını bildirerek, "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde" dedi

"Asgari ücret anketinin sonuçları çarşamba günü netleşir"

Asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine Bakan Bilgin, "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" cevabını verdi.

İşçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya ise "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" açıklamasında bulundu.

Asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını kaydeden Bilgin, "Önce Cumhurbaşkanı'mızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim" diye konuştu.

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" değerlendirmesinde bulundu.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını ifade eden Bakan Bilgin, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorusuna "Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz" cevabını verdi - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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