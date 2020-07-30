Son dakika haberi! Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi
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Son dakika haberi! Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi

Son dakika güncel haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

Son dakika haberi! Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'deki orman yangınını havadan inceledi
30.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:59

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Balçova ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan denetledi.

Balçova'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları sürerken kentte bulunan Bakan Pakdemirli, helikopterle bölgeye hareket etti.

Pakdemirli, yangın bölgesinde idari ve yönetim helikopterinden söndürme çalışmalarını koordine ediyor.

Bu arada 9 helikopter, 1 uçak, 48 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Çevre bölge ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 210 söndürme işçisi görev yapıyor.

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Kaynak: AA

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