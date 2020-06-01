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Son dakika haberi... Bakan Albayrak, Zynga'nın, Peak Games'i satın almasını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi... Bakan Albayrak, Zynga'nın, Peak Games'i satın almasını değerlendirdi Açıklaması
01.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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