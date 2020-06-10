Son dakika haberi | Bakan Albayrak: İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak Son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü, yatırımcı ailelerin genişlediğini belirterek, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü, yatırımcı ailelerin genişlediğini belirterek, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" dedi. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sermaye piyasaları büyüyor, yatırımcı ailemiz genişliyor. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadesini kullandı. ANKARA, -

Kaynak: DHA