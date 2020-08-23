Son dakika haberi... Bakan Albayrak: Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında
Son dakika haberleri: HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.
23.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:57
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA