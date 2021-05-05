Son dakika haberi: Bakan Akar: (Yunanistan) "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz.
Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: (Yunanistan) "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz.
Bakan Akar: (Yunanistan) "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki duruşumuzla siyasal çözüm arayışlarının önünü açtığımıza inanıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı