Son dakika haberi: Bakan Akar: (Yunanistan) "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz.

Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: (Yunanistan) "Türkiye'ye karşı tehdit diliyle bir yere varamayacaklarını anlamalarını bekliyoruz.