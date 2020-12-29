Son dakika haberi! Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.
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Son dakika haberi! Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.

29.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:56
Son dakika haberi! Bakan Akar:

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.

Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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