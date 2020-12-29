Son dakika haberi! Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.
29.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:56
Edinilen son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.
Bakan Akar: "(Yunanistan) Gece gündüz Türkiye'yi tahrik etmek, gerilimi artırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Niçin? Çünkü bunlar kendilerine değil dayandıklarına, arkalarında kim varsa onlara güveniyorlar." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı