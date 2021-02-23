Son dakika haberi: Bakan Akar, Yunan jetlerinin tacizine gerekli karşılığın verildiğini açıkladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizine ilişkin "Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi." dedi.

Akar, Meclis'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunan jetlerinin kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalar yapan TCG Çeşme'ye yönelik tacizi sorulan Akar, şunları söyledi:

"Maalesef Yunan komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri. Dün meydana geldi. Bizim de kendimize göre kurallarımız var, kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Orada yaptığımız çalışma tamamıyla hidrografik bir çalışma, depremle alakalı bilimsel, teknik bir çalışma. Daha önce Yunan komşularımızın kendilerinin de yaptığı bir çalışma. Kendi alanımızda kendimizle alakalı bilimsel, teknik çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını, iyi komşuluk ilişkilerine yakışmadığını hep birlikte görüyoruz. Biz her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, uluslararası hukuka uyulmasından yanayız fakat maalesef zaman zaman bu tür hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız, kararımız, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin şüphesi, endişesi olmasın."

-Pençe Kartal-2 Harekatı

Gara'daki terör hedeflerine yönelik harekata ilişkin eleştiriler hatırlatılarak değerlendirmesi sorulması üzerine Akar, şöyle konuştu:

"Öncelikle herkesin görmesi gereken bir hadise, PKK'nın alçak yüzünün görüldüğüdür. PKK, büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yere taşımak, götürmek tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Silahlı Kuvvetlerimizin personeli, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirdiler. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü, PKK'nın alçak yüzü. PKK'nın kaçacak yeri kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle PKK'nın sözde başlarının bunu çok iyi anladığını, iki gece aynı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz. Bu mücadele devam edecek. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle, kararlılıkla bu mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

Mavi Vatan tatbikatı

Bir gazetecinin, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin sorusu üzerine Akar, tatbikatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı bir faaliyeti olduğunu vurguladı.

Ege Denizi ve Akdeniz'de icra edilecek tatbikatta gemiler, deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçaklarının yanı sıra SAT/SAS timlerinin de görev alacağını belirten Akar, bilgilerinin daha önceden paylaşılmış bir faaliyet olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, Batı Trakya'da gerçekleştirilecek Defender Europe-2021 adlı tatbikata yönelik ise söz konusu tatbikatın ABD Avrupa Komutanlığının Avrupa savunmasına destek için yaptığı bir faaliyet olduğunu söyledi. Tatbikatın 1995'ten beri her yıl yapıldığını aktaran Akar, Türkiye'nin de VJTF'in bir kısmı ile tatbikata katılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer