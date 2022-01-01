Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2) - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2)

Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: 'YAPTIKLARIMIZ, NELER YAPABİLECEKLERİMİZİN TEMİNATIDIR'Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'nda video konferansla görüştüğü birlik komutanları ile yeni yıl değerlendirmesi yaptı.

'YAPTIKLARIMIZ, NELER YAPABİLECEKLERİMİZİN TEMİNATIDIR'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi Komutanlığı'nda video konferansla görüştüğü birlik komutanları ile yeni yıl değerlendirmesi yaptı. Yıl boyunca başarılı bir şekilde görevini yerine getiren tüm personeli tebrik eden Akar, "Türkiye'nin hak, alaka menfaatleri ile itibarını korumakla ilgili görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Tüm personelimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Çok büyük başarılar elde ettiniz, önümüzde daha da büyük işler var. Artan bir şiddet ve tempoda aynı azim ve kararlılıkla 2022'de de mücadelemizi sürdürecek ve başaracağız. Bugüne kadar yaptıklarınız neler yapabileceklerinizin teminatıdır" dedi.

Akar, sözlerinin sonunda beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm personelin yeni yılını kutladı.


Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2)

Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2)

Son dakika haberi! Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ile sınır hattında (2)

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

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