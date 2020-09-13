Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"... Son dakika habere göre Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi. Kaynak: AA