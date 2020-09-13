Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"...
Son dakika habere göre Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.
13.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:32
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.
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Kaynak: AA