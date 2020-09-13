Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"...
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Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"...

Son dakika habere göre Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

Son dakika haberi | Bakan Akar ve TSK komuta kademesi,
13.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:32

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, "Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etmek üzere KKTC'ye geldi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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