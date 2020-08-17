Son dakika haberi: Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler Libya'da Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Güvenlik, Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Kaynak: AA