Son dakika haberi! Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
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Son dakika haberi! Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı yıkılmaya devam ediyor.

Son dakika haberi! Bakan Akar: Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
20.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:48

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu" dedi. 

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile sınır bölgesindeki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, gece geç saatlere kadar burada kalan Akar ve TSK Komuta Kademesi, operasyonu komuta etti. Akar, gece boyunca sahadaki son durumu yakından takip ederek, talimatlar verdi.

'BAŞARIYLA SONUÇLANDIRACAĞIZ'Bakan Akar, teröristlerin döktüğü kanların hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edeceğini kaydetti. Akar, "Diğer faaliyetlerimizin yanı sıra Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 şimdi de Pençe-Kaplan Operasyonumuz başladı. Mehmetçiğin yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız" dedi. TSK'nın Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı Harekat bölgelerinden İdlib'e, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Bütün bölgelerde sulh ve sükundan yanayız. Tüm komşularımızın hem toprak ve hem siyasi bütünlüğüne saygılı olduğumuzu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere birçok defa söyledik. Yapılan faaliyetlerin iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun olması gerektiğini, herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini, sadece kendi noktalarından değil, karşı tarafın da hak ve hukukuna saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.'TERÖRİSTLERİN İNLERİNE GİRİLDİ'Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK mensupları aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletinin emrinde görevinin başında yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyorlar."'MİLLET ORDUSUNA GÜVENİYOR'Milletin ordusuna güvendiğini, Mehmetçiğin de kendisine gösterilen bu güveninin verdiği sorumluluğu her zaman omuzlarında hissettiğini dile getiren Akar, karada, havada, denizde her türlü zorlu şartta görev yapan Mehmetçiğe başarı diledi. Başta dün Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya olmak üzere tüm şehitlere rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, gazilere şifa dileyen Akar, teröristler tarafından Silopi'de yol yapım çalışmaları sırasında hain bir saldırıca şehit edilen 4 işçiyi de unutmayarak Allah'tan rahmet diledi. HELİKOPTERLE SIFIR NOKTASINA GİTTİ

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi dün harekat merkezinde birlik komutanları ile yaptığı video konferans ve toplantı sonrasında helikopterle sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'ne gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesini de yerinden inceledi. 950 metre rakıma sahip Siyah Kaya Üs Bölgesi, Irak sınırının sıfır noktasında, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun yapıldığı bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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