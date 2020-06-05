Son dakika haberi... Bakan Akar sınır hattında
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Son dakika haberi... Bakan Akar sınır hattında

Son dakika güncel haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Son dakika haberi... Bakan Akar sınır hattında
05.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:50

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Şanlıurfa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve yetkililer tarafından karşılandı.

Daha sonra sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, inceleme ve denetlemeler kapsamında sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla yüz yüze ve video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Akar ve komutanların bölgedeki incelemeleri sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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