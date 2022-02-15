Son dakika haber | Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti. Petrescu'yu makamında ağırlayan Bakan Akar, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.
(Utku Şimşek/ İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel