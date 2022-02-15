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Son dakika haber | Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu'yu kabul etti. Petrescu'yu makamında ağırlayan Bakan Akar, daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika haber | Bakan Akar, Romanya Genelkurmay Başkanı Petrescu'yu kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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