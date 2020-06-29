Son dakika haberi... Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde...
Son dakika 3. sayfa haberi: Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi"
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:22
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA