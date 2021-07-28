Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı.