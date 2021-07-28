Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (2)
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Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (2)

Pençe Harekatı bölgesinde çatışma: 2 şehit, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşlarımız, 27 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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