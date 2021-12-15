Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti - Haberler
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Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti

Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul ettiMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov'u kabul etti.

Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Shukrat Khalmukamedov'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Tuğgeneral Khalmukamedov ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Orgeneral Güler'in de yer aldığı görüşmede Akar tarafından, askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi ifade edildi.

Haber :  ANKARA,


Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti

Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti

Bakan Akar, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Khalmukamedov'u kabul etti

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