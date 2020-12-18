Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz.