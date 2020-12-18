Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

18.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:46
Son dakika haberi: Bakan Akar:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz.

Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Haluk Levent Hakan Taşıyan Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bakan Akar: "Karadeniz'deki istikrarın önemli olduğunu biliyoruz. Herhangi bir provokasyona, gerilime meydan vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:46:38. #1.15#
title