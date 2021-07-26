Son dakika haberi | Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir."
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Son dakika haberi | Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir."

Son dakika haberi | Bakan Akar: 'İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir.

Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir." - Haberler
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