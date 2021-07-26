Son dakika haberi | Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir."
Son dakika haberleri... Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir.
Bakan Akar: "İran hududunda muhtemel gelişmelere yönelik ilave tedbirler alınmış, hududumuz, birlik ve güvenlik sistemleri ile takviye edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı