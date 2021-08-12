Son dakika haberi: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve...
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Son dakika haberi: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve...

Son dakika haberi: Bakan Akar: 'Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor"

Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Son dakika haberi: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve... - Haberler
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