Son dakika haberi: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve...

Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Hudut güvenliği tek bir hat olarak değerlendirilmemeli. Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor"