Son dakika haberi: Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için... - Haberler
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Son dakika haberi: Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Bakan Akar:

Son dakika habere göre Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.

Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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