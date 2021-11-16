Son dakika haberi: Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için...
Son dakika habere göre Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.
Bakan Akar: "(F-16 tedariki) ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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