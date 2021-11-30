Son dakika haberi | Bakan Akar'dan Azerbaycan'a 'taziye' telefonu

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet