Son dakika haberi... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla,...
Son dakika haberleri... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz.
03.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:02
Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez." - ANKARA
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Kaynak: İHA