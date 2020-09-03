Son dakika haberi... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla,... Son dakika haberleri... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz.

Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez." - ANKARA Kaynak: İHA