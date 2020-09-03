Son dakika haberi... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla,...
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Son dakika haberi... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla,...

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz.

Son dakika haberi... Bakan Akar:
03.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 10:02

Bakan Akar: "Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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