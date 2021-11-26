Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu'nda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu'nda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberindeki Tsk komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile İzmir'e geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

(İHA)

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu'nda

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu'nda

Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege Ordusu'nda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title