Bakan Akar: "Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin"
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Bakan Akar: "Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin"

12.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:15
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin.

Bakan Akar: " (Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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