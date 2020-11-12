Bakan Akar: "Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin"

Bakan Akar: "(Azerbaycan - Ermenistan arasında varılan anlaşma) En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması. Ama kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin.