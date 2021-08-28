Son dakika haberi: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü

Son dakika haberi: Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşmeye ilişkin, Afganistan'da gelinen son durumun ele alındığı, her iki taraf tahliyelerdeki işbirliği konusundaki memnuniyeti dile getirdiği belirtilirken, Bakan Akar'ın görüşmede Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için Bakan Austin'e taziyelerini ilettiği belirtildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Afganistan'daki saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerleri için ABD Savunma Bakanı Austin'e taziyelerini iletti.

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