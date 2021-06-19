Son dakika haberi! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü

Son dakika haberi! Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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